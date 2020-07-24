Altının durdurulamaz yükselişi devam ediyor!

Son zamanlarda günden güne yükselen altın fiyatları alıcısını düşündürürken, var olan altınını bozdurmak isteyenleri ise sevdiriyor.

Yükselen altın fiyatlarından sonra anlık olarak değişkenlik gösteren altın fiyatlarını yakından takip edenler, Altının durdurulamaz yükselişini hayretler içerinde izliyor.

Altın fiyatları bugün yeni bir rekor daha kırdı. Son zamanların en yüksek satış fiyatını bugün yaşayan altın fiyatlarındaki son durum haberimizde.