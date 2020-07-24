Altının durdurulamaz yükselişi devam ediyor!
Altının gram fiyatı iki hafta önce 398 lira seviyesini aşarak 400 liranın üzerinde işlem gördü ve böylece son 9 yılın en yüksek seviyesine de ulaşmış oldu.
EKONOMİ 24.07.2020, 16:03 24.07.2020, 18:33
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Son zamanlarda günden güne yükselen altın fiyatları alıcısını düşündürürken, var olan altınını bozdurmak isteyenleri ise sevdiriyor.
Yükselen altın fiyatlarından sonra anlık olarak değişkenlik gösteren altın fiyatlarını yakından takip edenler, Altının durdurulamaz yükselişini hayretler içerinde izliyor.
Altın fiyatları bugün yeni bir rekor daha kırdı. Son zamanların en yüksek satış fiyatını bugün yaşayan altın fiyatlarındaki son durum haberimizde.
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|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
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|59
|5. Galatasaray
|33
|55
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|33
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|7. Fenerbahçe
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|44
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|33
|43
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|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
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|33
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|33
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|O
|P
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|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
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|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
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|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
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|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
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|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25