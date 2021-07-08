Altının gram fiyatı 507 lira seviyelerinde işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 504 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 5'inci güne taşırken, saat 11.30 itibarıyla 507 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 832 lira, cumhuriyet altını da 3.391 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.812 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrası artan tahvil talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.