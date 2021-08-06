Altının kilogramı 496 bin liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 493 bin 800 lirayı, en yüksek ise 497 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 496 bin 150 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.485 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 733 milyon 39 bin 877,82 lira, işlem miktarı ise 1.485,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 740 milyon 7 bin 546,00 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Nil Kıymetli Madenler Ticareti AŞ ve Troy Kıymetli Madenler Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.