Araç değer kaybı tazminatına dair merak edilenler
Hiç bir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar, sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor. Peki, hangi durumlarda araç değer kaybı bedeli ödeniyor?
EKONOMİ 17.11.2020, 17:31
Bazen bir afette bazen de başkalarının hatası sebebiyle araçlarda maddi hasar oluşabiliyor, bu durumda araçlarda değer kaybına neden oluyor.
Araç sahipleri bu değer kaybını sigorta şirketlerinden karşılayabiliyor ancak bununda bazı koşulları var.
Mini onarımlarla giderilecek durumlarda, kasıtlı ve kusurlu kazalardaysa zararın tazmini mümkün olmuyor.
Araç sahiplerinin kusurlu olmadığı halde karıştığı her kaza için ayrı ayrı değer kaybı alma hakkı bulunuyor.
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