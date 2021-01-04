Araç kiralayanlar dikkat! Ceza düzenlemesi resmen değişti
Oto kiralama sektörünün trafik cezaları konusunda 65 yıldır beklediği yasal düzenleme yapıldı. Daha önce işletmelerin sorumlu tutulduğu kiralık araçlarda kural ihlalinden doğan cezalar, artık kiralayan adına düzenlenecek.
EKONOMİ 04.01.2021, 22:20 04.01.2021, 22:53
Halihazırda cezai işlemler, trafik kural ihlali yapan kiralık araçların tescil plakasına (aracın sahibi olan araç kiralama şirketine) uygulanıyor.
25 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca, artık cezai işlemler, trafik kural ihlalini yapan aracın ihlal tarihinde kiralandığının Kiralık Araç Bildirim Sistemi’nden (KABİS) tespit edilmesi halinde, doğrudan aracın kiracısına uygulanacak.
Kiralama şirketleri, düzenlemenin mağduriyetlerini gidereceğini ifade ediyor.
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