Araç muayene ücretlerindeki fiyat artışı belli oldu

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla beraber araç muayene ücretlerindeki değişiklikte belli oldu. İşte 2021 yılı araç muayne ücretleri...

EKONOMİ 23.11.2020, 13:09
Araç muayene ücretlerindeki fiyat artışı belli oldu

Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9.11. Muayene ücretlerine, yeni yılın başında bu oranda artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Halen, araç muayene bedeli nakit olarak ödeniyor. Ankara’da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kaynaklar, gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade etti.

Taksit söz konusu mu? Kaynaklar, “İlgili bankanın, bu konuda olanak sağlaması ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılması mümkün olabilecek. Bankanın, pozisyonunun önemli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

2020 yılı araç muayene ücretleri şöyle:

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar:342,50 lira
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64

#Araç muayene ücretleri
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