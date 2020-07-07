Araç sahipleri dikkat benzinin litre fiyatında artış!
Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş artacak.
EKONOMİ 07.07.2020, 16:52
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,44 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,28 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,36 liradan 6,46 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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