Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirime gidilecek.
EKONOMİ 02.10.2020, 16:44
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim yapılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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