Araç sahipleri dikkat! MTV oranında indirim sinyali geldi

2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi. Bu oran Sadece motorlu taşıtlar vergisi artışını değil trafik cezalarından harçlara kadar pek çok kalemde yeni yıl zamlarını belirleyecek.

Kulislerde ise cumhurbaşkanının oranı azaltma yetkisini kullanabileceği konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılında da yetkisini kulanmış yüzde 22,57’lik mtv artışını yüzde 12’ye indirmişti

bu yıl için ise beklenti yüzde 36’lık MTV artışı yerine enflasyon oranında yani yüzde 21 oranında artış yapılması yönünde

indirim Sadece trafikteki 25 milyon araç sahibinin yüzünü güldürmeyecek, erdoğan’ın yetkisini kullanması halinde yeni yılda ceza ve harçlardaki zam oranının düşmesi anlamına gelecek. Kararın yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor