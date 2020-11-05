Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
EKONOMİ 05.11.2020, 09:29
Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Motorine bu gece de 16 kuruş zam gelmişti. Son zammın ardından motorinin litre fiyatı Ankara'da 6,33 liraya; İstanbul'da 6,12 liraya; İzmir'de ise 6,36 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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