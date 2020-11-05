Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 10 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
EKONOMİ 05.11.2020, 16:18 05.11.2020, 16:24
Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarındaki yükselişten kaynaklı bu gece yarısından sonra motorinde 10 kuruş artış gerçekleşti. Benzin de zamda sınırda yer alıyor. Küçük bir oynama benzine yeni bir zammı gündeme getirebilir.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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