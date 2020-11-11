Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruşluk bir artış bekleniyor.
EKONOMİ 11.11.2020, 10:14
Aşı haberleri sonrasında Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle benzine bu gece 19 kuruş zam göründü. Zammın, pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.
Motorin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.
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