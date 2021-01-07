Artık kesinleşti deyip duyurdu: 'Yakında altının yerini alacak'

SkyBridge Capital’ın kurucusu Anthony Scaramucci, bu hafta kripto üzerine yoğunlaşan yeni bir fon kurdu. Yatırım uzmanı Bitcoin’de altına kıyasla daha yüksek getiriler olmasını bekliyor ve Bitcoin altın rolünü altından daha iyi oynuyor.

EKONOMİ 07.01.2021, 01:31
Artık kesinleşti deyip duyurdu: 'Yakında altının yerini alacak'

SkyBridge Capital’ın kurucusu Anthony Scaramucci, Wall Street’te Bitcoin taraftarı olan son yatırım uzmanlarından. Bu hafta kripto paralar üzerine yoğunlaşan bir fon oluşturdu ve Bitcoin’in dev kazançlar sağlayacağını tahmin ediyor. 

Şirketin kurucusu Scaramucci, “Bitcoin altın rolünü altından daha iyi oynuyor” dedi. Açıklamasının devamında, “Bitcoin’i saklamak daha kolay, çalmak daha zor, daha kolay taşınabilir ve bu yüzden değer koruma aracı olarak geleceği parlak” ifadelerini kullandı.

Skybridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci

SkyBridge’in Pazartesi günü açılışını yapan SkyBridge Bitcoin Fund, zengin yatırımcılara hitap ediyor. Onaylanmış yatırımcılar, fona doğrudan katılım sağlayabiliyor. Minimum yatırım miktarı ise 50,000 dolar. SkyBridge müşterileri fona yaklaşık 25 milyon dolar yatırımda bulundu. Ardından, yeni katılımcılarda bu rakam 40 milyon dolara yükseldi. Fon %0,75 oranında masraf oranı alıyor ve bu yolla benzer ürünlerle rekabeti sağlıyor. Fidelity ise birincil saklama hizmeti veren kurum olarak görev alıyor.

Yatırımcılar, 2020 yılında %300’ün üzerinde artış gösteren Bitcoin’de ağırlıklarını arttırmak için yarışıyor. Son dönemde tanınmış yatırımcılar Paul Tudor Jones ve Stan Druckenmiller’ın da desteğini açıklaması ralliyi daha da hızlandırdı. Kripto para savunucuları ünlü yatırımcıların Bitcoin’e destek vermesinin ana akım yatırımcı tarafından kripto paranın benimsendiğinin işareti olduğunu düşünüyor.

Scaramucci, “henüz erken” dedi. “Koşullar çetinleşti, Bitcoin’in dijital altın olacağından şüphemiz yok” ifadesini kullandı. Scaramucci, Bitcoin’in piyasa değerini, altınla karşılaştırarak bunun yalnızca yarısına, 5 trilyon dolar seviyesine ulaşmasının bile, dijital para biriminin işlem gördüğü mevcut seviyeden 10 kat yükseliş sağlaması anlamına geldiğini söyledi.

Bloomberg’in haberine göre, JPMorgan Chase stratejistleri de bu hafta benzer bir projeksiyonda bulunarak, Bitcoin’in uzun vadede 146,000 dolar seviyesine ulaşma potansiyeli olduğunu ve bir varlık sınıfı olarak altınla yarıştığını söyledi.
Scaramucci, Bitcoin için ‘al’ tavsiyesi yaptı

Scaramucci, Bitcoin’in volatilitesinin yüksek olduğunu kabul ederken, Bitcoin’e yatırım yapmayı bundan 20 yıl önce halka arz olduğu dönemde Amazon’a yatırım yapmaya benzetti.

Amazon’un hisseleri yıllar içinde sert satış dalgalarıyla karşılaşsa da şirket bugün e-ticaret alanında önde gelen oyunculardan.

Scaramucci, Bitcoin’de ‘al’ tavsiyesinde bulundu. Kripto para yeni yılın ilk işlem haftasında neredeyse %17 yükseliş gösterdi.

BİTCOİN YENİDEN REKOR KIRDI!

Kripto para birimi Bitcoin bir süredir yükseliş trendini devam ettiriyor. Bitcoin 35 bin doları aşarak rekorlarına yenisini ekledi. Dünyanın en yüksek pazar payına sahip kripto parası olan Bitcoin, 35,751 dolarla rekor seviyeyi görürken vadeli piyasada fiyat 36 bin doları da geride bıraktı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 13,4, 2021 yılında ise yüzde 17,91 kazandırdı.

#altın #Bitcoin #Anthony Scaramucci
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