Artık o eski düğün takıları kalmadı!

Gram altının 1000 TL’yi geçmesi üzerine Kahramanmaraş’ta düğün törenlerine giden davetlilerin büyük bölümü çiftlere takı yerine para takmayı tercih ediyor

Düğünlerde eski gibi bilezik veya kolye takılmadığını söyleyen söyleyen kuyumcu esnafları ise vatandaşların gram ya da yarım gram tercih ettiğini dile getiriyor.