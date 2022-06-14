Artık o eski düğün takıları kalmadı!
Düğün sezonu başladı derken bu kez de altının fiyatı fırladı. Artık o eski düğün takıları kalmadı.
EKONOMİ 14.06.2022, 16:16 14.06.2022, 17:09
Gram altının 1000 TL’yi geçmesi üzerine Kahramanmaraş’ta düğün törenlerine giden davetlilerin büyük bölümü çiftlere takı yerine para takmayı tercih ediyor
Düğünlerde eski gibi bilezik veya kolye takılmadığını söyleyen söyleyen kuyumcu esnafları ise vatandaşların gram ya da yarım gram tercih ettiğini dile getiriyor.
Namaz Vakti 15 Haziran 2022
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