Asgari ücret için ilk toplantı başladı
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısına başladı.
EKONOMİ 04.12.2020, 15:22 04.12.2020, 15:25
Asgari ücret görüşmeleri başladı. İlk toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da toplantıda konuştu.
Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum" dedi.
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