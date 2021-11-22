Asgari ücret için kim ne kadar talep ediyor

Asgari ücret için her yıl kasım-aralık ayında görüşler dile gelir ve aralık ayında yapılan 4 toplantı sonunda rakam belirlenir. Bu yıl koronavirüs salgınının getirdiği zorlukların ekonomiye olumsuz yansıması ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonun yüksek oranlarda açıklanması alım gücünü azalttı. Bu nedenle asgari ücret pazarlıkları daha çok önem kazandı.

Asgari ücret sadece bu rakamla çalışan 7 milyon işçiyi değil, bu rakamın etkilediği onlarca kalemdeki ödemeyi de yakından ilgilendiriyor.

Asgari ücret; işçi, işveren, hükümet ve bu rakamın etkileyeceği diğer ödemeler dolayısı ile tüm ülkenin odağında.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücret yılda bir kez belirleniyor. Enflasyon üzerine belirli bir puan eklenerek hesaplanıyor. Geçen yıl bu puan 7 olmuştu. Kasım 2020’de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırılmıştı. Asgari ücret 2021'de brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanmıştı.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ ARTTI

Bu yıl için ise beklentiler arttı. Hem enflasyonun yükselmesi hem de hükümet yetkililerinin bu yılki asgari ücretle ilgili yaptıkları açıklamalar, ücretin beklentinin üzerinde geleceği yönünde sinyaller verdi.

Şimdi asgari ücretle ilgili açıklama yapan kurum ve partilerin beklentilerini hatırlayalım.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞANIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta grup toplantısında yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin, "Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz." dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ELVAN: BU KONUDA GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da konuyla ilgili olarak “Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz.” şeklinde açıklama yaptı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI BİLGİN: ENFLASYON KARŞISINDA EMEĞİ KORUYACAK BİR ASGARİ ÜCRET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MKYK toplantısında asgari ücretle ilgili tüm kesimlerin beklentilerinin alındığı ve anket çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bilgin “Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz.” diyerek asgari ücretin enflasyonun üzerinde tutulacağına dair görüşünü bildirdi.

TÜRK-İŞ: RAZI GELECEĞİMİZ BİR TABLO ÇIKARSA BİZ DE ALTINA İMZA ATARIZ

Asgari Ücret Komisyonu'nda en fazla üyeye sahip örgüt olarak işçileri temsilen bulunan Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.

DİSK: ASGARİ ÜCRET EN AZ 5 BİN 200 LİRA OLMALI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonundan (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bütün ücretlere 1.000 lira iyileştirme yapılmalıdır. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 lira tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 lira iyileştirme mümkün olacaktır. Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5 bin 200 lira olmalıdır." dedi.

HAK-İŞ: ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ZAM ORANI TALEP EDECEĞİZ

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, koronavirüs salgınının etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyüdüğünü belirterek, “Yaşadığımız ciddi bir ekonomik kriz var. Hem pandeminin getirdiği hem de uluslararası alanda bütün dünyanın krizinin getirdiği zorluklarımız var. Hayat pahalılığı gerçekten mevcut asgari ücreti sembolik hale getirmiştir. O nedenle hem hükümetin hem işverenlerin hem de işçiler olarak bizlerin ortak bir anlayışla çalışanların mağduriyetini en asgariye indirecek, gerçekten dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabileceği bir asgari ücreti belirlememiz gerekiyor. Buna ihtiyacımız var.” diye konuştu.

TİSK: ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ VERGİLER KALDIRILSIN

Asgari Ücret Komisyonu'nda işvereni temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu, tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulundu. TİSK, iş dünyasının küresel ekonominin dayattığı olumsuzluklarla da savaşıldığını hatırlatarak "İşçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasını yaptı.

AK PARTİ: ASGARİ ÜCRETTE BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK ZAM OLACAK

2022 asgari ücret zammı ile ilgili konuşan Cahit Özkan, 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zammın yapılacağını söylerken, katıldığı bir TV programında bu ücretin 4 bin lira olabilme ihtimaline de "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum." diyerek cevap verdi.

CHP: ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRI SEVİYESİNE GETİRİLSİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergi alınmamasını önerdi. Kılıçdaroğlu, "Asgari gelir güvencesi vereceğiz. Asgari ücret, vergiden sonra net ele geçen 2 bin 825 lira. Açlık sınırı 3 bin 49 lira. Asgari ücret, açlık sınırının altında. Bütün kadınlar ve anneler adına hükümete açık bir çağrı yapıyorum. Asgari ücreti süratle açlık sınırı seviyesine getiriniz." ifadelerini kullandı.

MHP: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU, ENFLASYON ÜZERİNDE ZAM BELİRLEMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında asgari ücrete ilişkin olarak "Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin enflasyona ezdirilmemeleri beklentimizdir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyon üzerinde zam belirlemesi MHP'nin samimi çağrısıdır." açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ: ASGARİ ÜCRETİ 4 BİN LİRA BANDINDA BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin asgari ücret önerisini duyurdu. Usta, asgari ücret miktarını parti olarak 4 bin lira bandında belirlediklerini iletti.

HDP: ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN LİRA OLMALI

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, asgari ücretin 11 ay içerisinde asgari ücrette 100 dolarlık bir düşüş yaşandığını kaydederek, "Asgari ücretten kesilen vergi kaldırılmalıdır, asgari ücret net 5 bin lira olmalıdır." ifadelerini kullandı.

HÜDA-PAR: ASGARİ ÜCRETLİDEN VERGİ ALINMAYACAĞI ANAYASAL HÜKÜM HALİNE GELSİN

Asgari ücretin vergiden arındırılmasını isteyen Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Asgari ücretliden vergi alınmayacağını gelin anayasal hüküm haline getirelim." açıklamasını yaptı.

BBP: ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ocak 2021'den bugüne geldiğimizde 2 bin 825 lira olan asgari ücret, hem döviz hem de enflasyon bazında 2 bin liralar seviyesine gerilemiştir. Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalıdır." dedi.