Asgari ücret ne kadar olmalı?

Aksu Tv Eko-Gündem Yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer asgari ücretin 400 ile 430 dolar seviyelerine çıkması gerektiğini söyledi.

En önemli hususun asgari ücretteki vergi yükünün hem işveren hem de işçi nezdinde azaltılması olduğuna vurgu yaptı.