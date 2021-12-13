Asgari ücret ne kadar olmalı?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret 2022 maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu olurken, asgari ücret görüşmeleri ise tüm hızıyla devam ediyor.
EKONOMİ 13.12.2021, 14:14 13.12.2021, 17:42
Aksu Tv Eko-Gündem Yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer asgari ücretin 400 ile 430 dolar seviyelerine çıkması gerektiğini söyledi.
En önemli hususun asgari ücretteki vergi yükünün hem işveren hem de işçi nezdinde azaltılması olduğuna vurgu yaptı.
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