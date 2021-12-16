Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısına başladı.

Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantının ardından milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi için sürecin sonuna gelindi. Geçen hafta TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda net bir uzlaşma çıkmadı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada 3 konuda mutabakata varıldığı belirtildi.

Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan bugünkü son toplantıya çevrildi.

Asgari ücretin bu toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önceki açıklamalarında toplumun ve çalışanların beklentisini karşılayan ciddi bir artış yapılacağını söylemişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.