Asgari ücrette son viraj

Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı Türk-İş ev sahipliğinde yapıldı.

Üçüncü toplantı ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Asgari ücretin bu hafta belli olması bekleniyor.

Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek.

Bugünkü toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.