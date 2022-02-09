Aykut Balcıoğlu, Ekotürk programına konuk oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kahramanmaraş Genç Girişimciler kurulu başkanı Aykut Balcıoğlu, Ahu Orakcıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı Ekotürk programına konuk oldu.
EKONOMİ 09.02.2022, 15:03
Balcıoğlu, Sunucu Orakçıoğlunun yeni jenerasyon olarak BLC GROUP’un iş alanında neleri kapsadığına dair ilettiği sorusuna önemli açıklamalarda bulundu.
Genç Girişimciler kurulu başkanı Balcıoğlu BLC GROUP’UN 2022 yılındaki beklentilerine dair de açıklamalarda bulundu.
Öte yandan Balcıoğlu Kahramanmaraş’ta girişimcilik ekosistemini geliştirmek adına faaliyetlerde bulunduğunu da ifade etti.
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