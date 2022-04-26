Aylık yüzde 2,25 artacak! Trafik sigortası primlerinde değişiklik

Zorunlu trafik sigortasına son olarak ocak ayında yüzde 22’lik zam yapılmıştı. Her ay yapılan sigorta prim zammı ise yüzde 1,50’ydi. Artık O zam yüzde 2,25 oldu.

Mayıs ayından itibaren geçerli olacak tarifeyle bu yılki toplam zam oranı yüzde 50’ye yaklaşacak.