Bakan açıkladı! 1 milyonu geçti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların Türkiye ekonomisine kazandırılmasına yönelik hayata geçirdikleri e-ihalelere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "2020'de e-ihale sistemimiz aracılığıyla 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldı." dedi.

EKONOMİ 21.02.2021, 13:07
Bakan açıkladı! 1 milyonu geçti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 e-ihale satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önceki dönemde gümrüklerden iç ve dış ticarete kadar birçok alanda önemli dijital uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, bunlardan birinin de gümrüklerde tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların e-ihale ile satılması olduğunu söyledi.

Pekcan, açık artırma yöntemiyle gerçekleşen ve herkese açık olan e-ihale ile vatandaşlara daha şeffaf, katılımcı, kullanıcı dostu, rekabete açık bir ortam sunduklarını vurgulayarak, söz konusu sistemin üye sayısının 1 milyon 100 bini geçtiğini aktardı.

Satışların, "www.eihale.gov.tr" internet adresinden, mobil uygulamadan ve e-devletten yapıldığı bilgisini veren Pekcan, "Bakanlığımızca e-ihale yönteminin başladığından itibaren 33 bin 409 tasfiyelik araç ve 19 bin 30 grup eşya satılarak yaklaşık 1,4 milyar lira hasılat elde edildi." diye konuştu.

''VATANDAŞLAR EN ÇOK TASFİYELİK ARAÇLARA İLGİ GÖSTERİYOR''

Pekcan, geçen yıl açık artırma yoluyla gerçekleştirilen e-ihalelerde 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldığını belirterek, "2020 yılında e-ihalelere 2 ay ara verilmesine rağmen yılın tamamında e-ihale sistemi aracılığıyla yapılan satışlardan elde edilen hasılat, 2019 yılına kıyasla yüzde 19 artış gösterdi ve 442 milyon liraya çıktı. E-ihale satış hasılatı, araç satışlarında yüzde 16, eşya satışlarında yüzde 34 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların en çok tasfiyelik araçlara ilgi gösterdiğine dikkati çeken Pekcan, geçen yıl 19 milyon liralık cep telefonu ve aksesuarları, 8,5 milyon liralık giyim eşyası ve kumaş, 6,5 milyon liralık kol saati ve 3,6 milyon liralık otomobil parçası satıldığını, bunların dışında trüf mantarı, kehribar taşı, ambergris gibi ilginç ürünlerin de satışının gerçekleştiğini aktardı.

 EŞYA VE ARAÇLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ İLK İHALEDE ALICI BULUYOR

Pekcan, e-ihale ile hızlı ve etkin tasfiye sağlandığının altını çizerek, "Bugüne kadar gerçekleşen ihalelerde tasfiyelik eşya ve araçların yaklaşık yüzde 80'i ilk ihalede satılarak eşyanın değerini yitirmeden ekonomiye kazandırılması sağlandı." dedi.

E-ihale sistemiyle vatandaşların ihaleye girmesindeki coğrafi ve mekansal kısıtların ortadan kaldırıldığına işaret eden Pekcan, kişilerin internet üzerinden ya da isterlerse sahada görerek araç ve eşyayı inceleme imkanına sahip olduğunu dile getirdi.

Pekcan, sistemde tekliflerin elektronik ortamda alındığını, eşyanın görülmesi ve teslim alınması aşamalarında katılımcıların alınan önlemlere uymaları gerektiğini ifade ederek, bu önlemler kapsamında eşyaların depolandığı alanlara ve idari binalara sınırlı sayıda kişinin alındığının, bu alanlara girecek kişilerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorunda olduğunun altını çizdi.

SİSTEME ÜYELİK ÜCRETSİZ

Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler e-ihale sistemine, ücretsiz üye olabiliyor. Katılımcılar, ihale için verilen en yüksek iki teklifi anlık olarak görüyor, 3 iş günü teklife açık halde tutulan eşya ve araçlar bu sürede bulunduğu yerde görülüp incelenebiliyor.

Katılımcıların e-ihalelere teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10’u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı eşya bedelini 7 gün içinde ödüyor ve ödemeyi takip eden 10 gün içerisinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor.

Katılımcının ödeme yapmaması halinde ise ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor.

#Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan #2020 eihale satış sonuçları
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