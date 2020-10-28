Bakan Albayrak'tan Charlie Hebdo’nun skandal paylaşımına tepki
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Charlie Hebdo’nun skandal paylaşımına sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.
EKONOMİ 28.10.2020, 09:39 28.10.2020, 09:42
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum.
Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!
İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
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