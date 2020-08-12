Bakan Albayrak'tan önemli açıklama: Türkiye en az etkilenen ülke

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm dünya ekonomilerinin tarihi büyük bir kriz yaşadığını ancak Türkiye'nin bu durumdan en az etkilenen ülkelerden biri olacağını söyledi. Bakan Albayrak "Dünya yanıyor. Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değil. Bir kesim bir lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz" açıklamasında bulundu.

BAKAN ALBAYRAK'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak.

Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az. Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi.

'Türkiye yüzde 5 küçülecek' iddiasında bulunanlar yine yanılacaklar. Tahminimiz eksi 2 ile 1 arasında. Dünya ortalamasından çok daha iyi. Tüm veriler toparlanmanın güçlü şekilde başladığını gösteriyor. Normalleşme sürecinde atılan her adım daha pozitif yansıyor.

BATTIK BİTTİK LOBİLERİYLE UĞRAŞIYORUZ

“Biz krizlerden daha çok kriz lobileriyle, "battık, bittik" lobileriyle uğraşıyoruz. Bakan olduğumdan beri küresel krizlerden, bölgesel krizlerden çok bunlarla uğraşıyorum.”

KÖTÜ NİYETLİ YAKLAŞIMLARINA TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ikircikli ve kötü niyetli yaklaşımları eleştirerek, ''Dün 'para bas', 'yeteri kadar yardım yok' diyen kesimin tamamı 'çok fazla verdiniz, niye bu kadar yardım yaptınız?' diyorlar.” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE SALGINDAN EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDEN'

''2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş. Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş. Etkilenmiş. Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15’lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden.''