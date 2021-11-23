Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar uzamayacağını, 1-2 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı.

EKONOMİ 23.11.2021, 10:29 23.11.2021, 12:35
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz

Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret için görüşmeler aralık ayında başlıyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü; taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde."

"ANKET SONUÇLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ NETLEŞİR"

Bakan Bilgin, asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine de "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.

Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi.

Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" diye konuştu.

"GÖRÜŞMELERİ İLK HAFTADA BİTİRME KARARINDAYIM"

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.

"KADEMELİ ASGARİ ÜCRET OLMAZ"

İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Bilgin, bir soru üzerine, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" diye konuştu.

Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" dedi.

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