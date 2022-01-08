Bakan Bilgin'den 3600 Ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

3600 Ek göstergeye ilişkin, 6 ay içinde Meclis'e getireceklerini söyleyen Bakan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti;

Kamu çalışanları arasında dengesizlikleri gideceğiz. Statüler arasındaki farklılaşmayı adaletsizlikleri giderecek düzenlemeyi yapmaya çalışıyoruz.

3600 Ek göstergeyi toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.

Esas düzenlemeyi 3600 Ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.

Sözleşmeli personel

Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller.

Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur.