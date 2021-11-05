Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçesi ile Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sayıştay raporları da ele alınacak.
Daha sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Düzenleme için pek çok sektörde derinlemesine araştırma yapıyoruz" dedi.
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
Bakan Bilgin, "3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı ve maliyeti konusunda bakanlığımızda çalışma başlattık. Kamu kuruluşları ve sendikalarla görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.
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