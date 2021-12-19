Bakan Bilgin'den memura zam açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağını söyledi. Bakan Bilgin, en alt düzeydeki emekli maaşlarına da daha yüksek artışlar yapılacağını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kanal 7 Televizyonunda katıldığı programda açıklamalarda bulundu.
Memur zammına ilişkin konuşan Bakan Bilgin, "Çalışan memurlarımızı aynı şekilde enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" dedi.
"En alt düzeydeki emekli maaşları daha fazla artacak"
Düşük emekli maaşlarına daha yüksek bir artışın olacağını da vurgulayan Bakan Bilgin, "En alt düzeydeki emekli maaşından daha yukarılara doğru giderek, kademeli bir şekilde onları ele alcağız" dedi.
'3600 ek gösterge' konusu da Bakan Bilgin'in gündemindeydi.
Bilgin, takvim için gelecek yılın ilk aylarını işaret ederek, "2022 yılında çözüleceğini söyledik. Yılın ilk aylarının başında bu mesele bizim tarafından çalışılıp bitirilmiş Meclis'e intikal ettirilmiş olur diye düşünüyorum" dedi.
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