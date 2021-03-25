Bakan çiftçi için müjdeyi verdi! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı.

EKONOMİ 25.03.2021, 13:35 25.03.2021, 14:34
Bakan çiftçi için müjdeyi verdi! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemeleri başlıyor. 81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 TL ödeme yapılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürütücüsü olduğu LEADER Projesi kapsamında 15 il için ‘Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı’ gerçekleştirildi. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen ve 24 milyon 400 bin euro bütçenin ayrıldığı LEADER Projesi’nde yer alacak iller ise Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat olarak açıklandı. Projenin kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında teşvik edici rolü üstleneceği belirtildi.

Lansman programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ülkelerin tarımsal üretimde kendi kendine yetebilmesi ve kalkınmanın genel anlamda sağlanabilmesi adına kırsal alan hayati önem taşımaya da devam etmektedir. Bu bakımdan kırsal kalkınma alanına yapılacak her türlü yatırım ülkelerin kalkınmasını hızlandıracaktır. Her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var; Türkiye’nin kalkınması, kırsalın kalkınmasından geçer” dedi.

Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 25’inin kırsal alanda yaşadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, kırsal alanlarda üretimi ve istihdamı artırmayı hedefleyen çok sayıda destek, teşvik ve hibe programı uygulandığını kaydetti.

"KIRSALA 50 MİLYON LİRA YATIRIM İLE 350 BİN İSTİHDAM OLUŞTURULDU"

Bakan Pakdemirli, kırsalda ‘Genç Çiftçi’, ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller’, ‘ORKÖY’, ‘IPARD’ gibi bugüne kadar toplam 480 bin projenin uygulandığını belirterek, reel rakamlarla 27 milyar lira hibe desteği ödendiğini açıkladı. Ayrıca Bakan Pakdemirli, kırsal alana 50 milyar liralık yatırım yapıldığını aktararak, 350 bin yeni istihdam oluşturulduğunu anlattı.

"YÜZDE 50 İLE YÜZDE 100 ORANINDA HİBE DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Ekonomik yatırımların süresinin de 2025 yılına kadar uzatıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:
"1 Mart itibarıyla modern sulama sistemlerine yüzde 50 hibeli proje kabullerine başladık. IPARD kırsal kalkınma destekleri ve ORKÖY kredileri de devam ediyor. IPARD-II 10. Çağrı ilanımızın başvuru sürelerini hayvancılık yatırımında 2 Nisan’a, gıda işleme tedbirini ise 9 Nisan’a kadar uzattık. 2022’ye kadar manda, damızlık küçükbaş yatırımı, damızlık koç-teke alımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatırımlarına konusuna göre yüzde 50 ile yüzde 100 oranında hibe sağlayacağız. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesini ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca kırsal kalkınmaya önemli bir katkı sağlayan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje sayımızı da 23’ten 48’e çıkardık. Kırsal kalkınmada markalaşmaya ve coğrafi işaretli ürünlere büyük önem veriyoruz. Son 19 yılda Türkiye’de 688 ürünün coğrafi işareti tescil edildi. Şu anda da 701 ürünümüz tescil aşamasında bulunuyor. Ayrıca sizlerle paylaştığımız bu projelerin çok daha fazlasını ülke genelinde başarıyla yürütüyoruz.”

Dijital Pazar Projesi'ne (DİTAP) değinen Bakan Pakdemirli, projede yaklaşık 170 milyon TL’lik işlem hacmi gerçekleştiğini ve sistemde yaklaşık 200 bin kayıtlı alıcı ve satıcı bulunduğunu bildirdi. Bakan Pakdemirli, 12 ilde olduğu gibi 15 ilde daha yerel eylem grupları kurmanın hedeflendiğini belirterek, “Yerel kalkınma stratejilerini hazırlatmayı, kadınlarımızı ve gençlerimizi kırsal alanda daha etkin hale getirmeyi ve yerel kalkınmada rol almalarını sağlayarak girişimcilik ruhunu ve kırsaldaki dinamikleri sürdürülebilir üretime yönlendirmeyi sağlıyor ve hedefliyoruz. İçerisinde bulunduğumuz pandemi koşullarında ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine destek verecek olan LEADER tedbiri, kırsalın harekete geçmesiyle ortak çalışma ile birlikte proje üreterek önemli katma değer sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

"YARIN İTİBARIYLA MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR"

Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda ise bir müjdeyi vatandaşlara duyurdu. Bakan Pakdemirli, ”Yarın itibariyle mazot ve gübre desteği ödemeleri başlıyor. 81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 TL ödeme yapılak" dedi.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 1,3,5,6,7,8,9 olanlar) 26 Mart’tan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 4 olanlar) 2 Nisan’dan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar (Vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar) ise 9 Nisan’dan itibaren ödemelerini alabilecek.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya yaptığı açıklamada geçen zorlu süreçte bu desteklemelerin can suyu olduğuna dikkat çekti.

#Bekir Pakdemirli #Çiftçi #Mazot ve gübre desteği ödemeleri
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