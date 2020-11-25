Bakan Dönmez açıkladı: 6 Kasım'da rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "6 Kasım’da 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık." dedi.

EKONOMİ 25.11.2020, 16:47
Bakan Dönmez açıkladı: 6 Kasım'da rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Biz yerli teknolojiyle birlikte rüzgârı Türkiye'nin ikinci bir otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, "2019'da devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 61,2'si, bu yıl devreye aldığımız kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 98'i yenilenebilir kaynaklardan meydana geldi." dedi.

Bakan Dönmez, "6 Kasım'da 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık." açıklamasında bulundu.

Dönmez, "Biz yerli teknolojiyle birlikte rüzgârı Türkiye'nin ikinci bir otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

#Fatih Dönmez #rüzgâr üretim rekoru
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