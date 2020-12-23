Bakan Dönmez'den çok kritik altın ve lityum açıklaması!

Bakan Dönmez, "Altın üretiminde artış trendimizi devam ettiriyoruz. 2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Dönmez ayrıca Eti Maden Pilot Lityum Üretim Tesisi'nin Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle açılacağı müjdesini verdi. Açılışı yapılacak tesis elektrikli otomobil bataryaları için kritik öneme sahip olacak.

EKONOMİ 23.12.2020, 17:13
Bakan Dönmez'den çok kritik altın ve lityum açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans ile 'Madencilik Şura Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, küresel ölçekte ekonomileri duraklatan pandeminin madencilik sektörüne de etkilerinin olduğunu bildirdi. İhracatın Türkiye'de vakaların başladığı martta, geçen yıla oranla aylık bazda yüzde 12 gerilediğini kaydeden Dönmez, "Mayıs ayında ise bu düşüş aylık bazda yüzde 40'a kadar çıktı. Özellikle blok ve işlenmiş mermer ihracatımızın büyük bölümünü yaptığımız Çin'in sınırlarını kapatması bu düşüşün temel nedenlerinden biri oldu. Hamdolsun, aldığımız tedbirler ve sizlerin özverileriyle bu günleri geride bıraktık ve toparlanma sürecine girdik. Normalleşme adımlarını attığımız haziran ayıyla birlikte ihracat değerlerimiz de pozitife dönmeye başladı. Kasım sonunda geçen yıla göre toplamda sadece yüzde 4'lük bir ihracat kaybı yaşadık. Kasım 2020 itibariyle altın hariç toplam 25 milyon ton maden ürünü ihraç ettik. Böylece maden ihracatında 2019'u neredeyse yakaladık. Yılın ilk yarısında azalan ihracat miktarımız, yılın ikinci yarısında sektörümüzün gösterdiği performansla geçen yılı yakaladı" dedi.

PİLOT LİTYUM ÜRETİM TESİSİ AÇILIYOR

Bakan Dönmez, Avrupa ülkelerinin elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için teşvik paketleri ilan ettiğini, 2017 yılında Çin'de elektrikli araçların satışında gözlenen yüksek artış trendinin bugün Almanya, İngiltere ve Fransa'da da açık şekilde görüldüğünü kaydetti. Dönmez, "Hiç şüphe yok ki bu gelişmeler ilerleyen yıllarda elektrikli araçlar için mevcut pil talebini daha da artıracak.

Lityum, nikel, kobalt ve nadir toprak elementlerine olan ihtiyaç bugünkünden daha fazla olacak. Ülkemizde yerli elektrikli araç üretimi için çalışmalar da TOGG bünyesinde hız kesmeden devam ediyor. Biz de küresel trendi ve ülkemizin gelecek ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Gelecekteki atılımlarımızın hayata geçmesi için şimdiden kolları sıvadık. Somut adımları art arda atmaya başladık. Bu adımların en önemlilerinden olan ETİ Maden Pilot Lityum Üretim Tesisi'ni kurarak attık. İnşallah cumartesi günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da video konferans yöntemiyle iştirak edeceği açılışı gerçekleştireceğiz. İlk etapta yıllık 10 ton üretim hedefiyle kurulan tesisimiz ilerleyen süreçte 600 ton kapasiteye çıkabilecek. Tesisimizle, yıllık ortalama 1000- 1200 ton arası ithal ettiğimiz lityum ve bileşikleri konusunda önemli bir yerli arz sağlayacağız" diye konuştu.

40 TONLUK ALTIN ÜRETİMİ

Bakan Dönmez ayrıca, "Diğer taraftan, pandemi süreciyle metal fiyatlarında zaman zaman negatif yönlü dalgalanmalar olsa da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yukarı yönlü ciddi hareketleri oldu. Biz de altın üretiminde 2018 yılından itibaren başlayan artış trendimizi devam ettiriyoruz. 2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'MADENCİLİKTE YENİ ADIMLAR ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Pandemiyle birlikte firmaların faaliyetlerini otonom ve dijital sistemler doğrultusunda değiştirmeye başladığını kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:

"Küresel bir gerçek haline gelen uzaktan çalışma sistemi madencilik sektöründe de uygulanmaya başlandı. 5G teknolojileri ve dijital sistem yatırımları dünyada artarak devam edecek. Nikel, bakır, kurşun ve çinko gibi metallere olan ilgi daha da artacak. Bu yılın başında temelini attığımız Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi ve diğer yatırımlarımızla biz de bu gelişmelerin gerisinde kalmayacağız. Madencilikte uç ürünle farklılaşacağız. Milli Enerji ve Maden Politikamız doğrultusunda küresel gelişmeleri dikkate alarak madencilikte yeni adımlar atmayı sürdüreceğiz."

#Fatih Dönmez #altın #lityum
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