Bakan duyurdu! Haziran'da çalışmaya başlayacak

Bakan Karaismailoğlu, "Uydumuzun şu ana kadar tüm alt sistemleri sorunsuz bir şeklide çalışmaktadır. Türksat 5A'nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki sabit jeosenkron yörüngesine ulaşması mayıs ayının ilk günlerinde olacaktır. Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibariyle teslim alınıp, çalışmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.