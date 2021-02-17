Bakan duyurdu! Haziran'da çalışmaya başlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uzaya fırlatılan Türksat 5A ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Yörüngesine yolculuğu devam eden Türksat 5A uydumuzun elektrikli itki motorları kullanılarak yörünge yükseltme operasyonları 13 Ocak 2021'de başarı ile yapıldı." dedi.
EKONOMİ 17.02.2021, 10:03 17.02.2021, 10:19
Bakan Karaismailoğlu, "Uydumuzun şu ana kadar tüm alt sistemleri sorunsuz bir şeklide çalışmaktadır. Türksat 5A'nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki sabit jeosenkron yörüngesine ulaşması mayıs ayının ilk günlerinde olacaktır. Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibariyle teslim alınıp, çalışmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
4°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Şubat 2021
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|51
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|24
|51
|4. Trabzonspor
|24
|45
|5. Alanyaspor
|24
|42
|6. Hatayspor
|24
|39
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|24
|37
|9. Antalyaspor
|24
|32
|10. Malatyaspor
|24
|30
|11. Göztepe
|24
|29
|12. Sivasspor
|23
|28
|13. Konyaspor
|23
|27
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Kasımpaşa
|24
|26
|16. Kayserispor
|24
|25
|17. Erzurumspor
|24
|25
|18. Başakşehir
|24
|24
|19. Gençlerbirliği
|23
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|24
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|21
|47
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|21
|38
|5. Ankara Keçiörengücü
|21
|37
|6. Tuzlaspor
|21
|37
|7. Altınordu
|21
|37
|8. Altay
|21
|35
|9. Bursaspor
|21
|31
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|21
|25
|13. Balıkesirspor
|21
|20
|14. Menemen Belediyespor
|21
|20
|15. Boluspor
|21
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|21
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|23
|53
|2. M. United
|24
|46
|3. Leicester City
|24
|46
|4. Chelsea
|24
|42
|5. West Ham
|24
|42
|6. Liverpool
|24
|40
|7. Everton
|22
|37
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Arsenal
|24
|34
|11. Leeds United
|23
|32
|12. Wolverhampton
|24
|30
|13. Southampton
|23
|29
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Brighton
|24
|26
|16. Burnley
|23
|26
|17. Newcastle
|24
|25
|18. Fulham
|23
|18
|19. West Bromwich
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|21
|54
|2. Real Madrid
|23
|49
|3. Barcelona
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|23
|38
|6. Villarreal
|23
|36
|7. Real Betis
|23
|33
|8. Granada
|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Athletic Bilbao
|22
|28
|11. Levante
|22
|27
|12. Osasuna
|23
|25
|13. Valencia
|23
|24
|14. Getafe
|23
|24
|15. Cádiz
|23
|24
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
|19. Elche
|21
|18
|20. Huesca
|23
|16