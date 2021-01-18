Bakan Elvan: "2020 Bütçesinden 6,5 milyar lira tasarruf sağladık"
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık." dedi.
EKONOMİ 18.01.2021, 09:06
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık." dedi.
Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini belirten Bakan Elvan, şunları kaydetti:
"2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."
Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek." diye konuştu.
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