Bakan Elvan: Asgari ücret başta olmak üzere gerekli hassasiyeti göstereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz"

Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor. 2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla da kapatabileceğimizi düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz.

"125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik"

Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik.

Ayrıntılar geliyor...