Bakan Elvan'dan 'Ekonomik reform' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı son dakika açıklamasında "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak." ifadelerini kullandı.
Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.
Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki Salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planını milletimizle paylaşacağız. Bir sonraki haftada Ekonomik Reform Paketimizi kamuoyuna açıklayarak ülkemizi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığımız bir kez daha ortaya koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Elvan'ın açıklaması şöyle:
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|1. Giresunspor
|23
|53
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|23
|49
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|23
|43
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|5. Adana Demirspor
|23
|39
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|23
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|23
|38
|8. Tuzlaspor
|22
|37
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|23
|31
|10. Bursaspor
|22
|31
|11. Ümraniye
|23
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Balıkesirspor
|22
|23
|14. Menemen Belediyespor
|22
|23
|15. Boluspor
|22
|22
|16. Akhisar Bld.Spor
|23
|19
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|22
|13
|18. Eskişehirspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|25
|59
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|25
|45
|5. Chelsea
|25
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|25
|40
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|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
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|24
|36
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|25
|35
|11. Arsenal
|25
|34
|12. Wolverhampton
|25
|33
|13. Crystal Palace
|25
|32
|14. Southampton
|25
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|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|25
|26
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|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
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|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Barcelona
|24
|50
|4. Sevilla
|23
|48
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|41
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|37
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|8. Levante
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|31
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|24
|30
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|29
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|29
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|24
|27
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|25
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|25
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|24
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|22
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|21
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|24
|21
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|23
|21
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