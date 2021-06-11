Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, çevrim içi düzenlenen 'Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuşuyor...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 141 milyar lirayı aşan salgın desteklerinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Enflasyonla mücadeleye ilişkin de mesajlar veren Elvan, "Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Yakın zamanda kuracağımız Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

Böylesine zorlu dönemde üretimde ve ticarette süreklilik devam ettiyse, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi mekanizmaların payı var. Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere, iş gücü piyasalarını canlandırmak en temel önceliğimiz olmaya devam edecek.

9,5 MİLYON VATANDAŞA 55 MİLYAR TL DESTEK VERİLDİ

Hem yapısal hem de dönemsel risklerle karşı karşıyayız. Salgın tedarik süreçlerinde tek bir merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını ortaya koydu. Küresel değer zincirlerinde yeniden şekillenmeye şahit oluyoruz. Bir yandan pandemi ile mücadele ederken ülkemizin ekonomi politikalarımızın temel rotasını belirledik. Erken harekete geçip fırsatını yaratanlar pandeminin kazanını olacak. Salgın desteğinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar TL destek verildi.

'ENFLASYON KAZANILMASI GEREKEN BİR ŞAVAŞ'

Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Yakın zamanda kuracağımız Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacak

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız. Salgın tedarik süreçlerinde tek bir merkeze bağlı olmanın sakıncalarını açıkça ortaya koydu. Çok uluslu şirketler kendilerine yeni üretim merkezli merkezler arıyorlar. Almanya, ABD ve Güney Kore gibi ülkeler devasa yatırımları hayata geçiriyorlar. Böyle bir konjonktürde erken harekete geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendiren hatta kendi fırsatını kendi oluşturanlar salgın sonrası dönemin kazananı olacaklar. Ekonomi reform programını bu amaçla hazırladık.

Ekonomideki tüm aktörler için öngörülebilirliği ve güveni daha da artıracak adımları ortak adımla belirledik. Bu adımların haya geçmesi için tüm paydaşlarımızla yoğun bir mesai yürütüyoruz. Türkiye pandemi sürecini başarıyla yürütüyor. Uyguladığımız politikalarla toplum sağlığı ve ekonomiyi ayakta tutacak tedbirlere önem veriyoruz. Sunduğumuz desteklerin tutarı 141 milyarı aşmış durumda. Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Kullandırılan ve ertelenen kredilerde ise 524 milyar liralık bir kaynak harekete geçti.

Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız