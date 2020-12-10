Bakan Elvan'dan reform açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yakın zamanda hayata geçecek reformlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Elvan, şunları söyledi:
"Salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız."
Bankacılık sektörünün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı olmadığını kaydeden Elvan, döviz pozisyonunun 3.3 milyar dolar artıda olduğunu söyledi.
Refah seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini anımsatan Elvan, "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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