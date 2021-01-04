Bakan Elvan: Enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergileyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceklerini belirterek, 2021'in makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacağını kaydetti.

Elvan, mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacaklarını vurguladı.