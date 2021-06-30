Bakan Elvan: Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacının, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu söyleyerek, "Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
EKONOMİ 30.06.2021, 12:12
Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi"nin amacına ilişkin açıklama yaptı.
"MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.
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