Bakan Elvan ve Gül'den Dolmabahçe'de kritik görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu." dedi.

EKONOMİ 27.11.2020, 14:08
Bakan Elvan ve Gül'den Dolmabahçe'de kritik görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ilki TÜSİAD yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey katılımın sağlandığı toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleşti.

TOPLANTI SONRASI BAKAN ELVAN'DAN PAYLAŞIM

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanımız Sn. Abdulhamit Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz."

İŞ DÜNYASI GÖRÜŞMELERİ TOBB İLE DEVAM EDECEK

Alınan bilgiye göre, Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmeleri yarın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle devam edecek.

Yarınki toplantıya her iki bakanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılması bekleniyor.

Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'larla sürecek.

#Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan #Adalet Bakanı Abdülhamit Gül #TÜSİAD
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