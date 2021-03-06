Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere müjde!
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
EKONOMİ 06.03.2021, 10:04 06.03.2021, 10:07
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.
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