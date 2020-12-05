Bakan müjdeyi verdi: Yüzde yüz hibe verilecek!

Bakan Pakdemirli, “Arıcılık projelerine yüzde 50, kaz ve hindi yetiştiriciliği projelerine yüzde 75, ipek böcekçiliği projelerine yüzde 100 hibe desteği verilecek” dedi.

EKONOMİ 05.12.2020, 11:08
Bakan müjdeyi verdi: Yüzde yüz hibe verilecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenecek illerde 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip ve arı ürünleri üretimi yapacak üreticilerin makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakası alımını destekleyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenecek illerde 2020-2022 yılları için arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımları destekleyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Arıcılık, İpek böcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik usul ve esaslar belirlendi.


Buna göre, belirlenen destek modelleri, üretim potansiyeline göre 2020-2022 yılları için Bakanlıkça belirlenecek illerde geçerli olacak.

Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde, Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibarıyla en az üç yıldır Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip ve arı ürünleri üretimi yapacak üreticiler desteklemelerden yararlandırılacak. Bu üreticilerin arı ürünleri üretiminde kullanacağı makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakası alımı desteklenecek.

Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımından gerçek ve tüzel kişiler yararlandırılacak.
Ayrıca, 1000 kapasiteli damızlık kaz, 500 kapasiteli ticari kaz veya 1000 kapasiteli ticari hindi işletmeleri söz konusu tebliğ hükümlerinden faydalanabilecek. Yatırımcılara, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı amacıyla destekleme ödemesi yapılacak.

Yatırıma ilişkin uygulama, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibarıyla başlayacak ve bir yıl içinde bitirilecek. Yatırım projesinin belirlenen sürede tamamlanmaması halinde yatırımcının gerekçesiyle yapacağı yazılı başvurusu üzerine, il proje değerlendirme komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda, merkez proje değerlendirme komisyonunca yatırımcıya bir defaya mahsus bir yıl ek süre verilebilecek.

BAKAN PAKDEMİRLİ: DESTEK SAĞLANACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arıcılık projelerine yüzde 50, kaz ve hindi yetiştiriciliği projelerine yüzde 75, ipek böcekçiliği projelerine yüzde 100 hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tebliğ kapsamında arıcılık projelerine yüzde 50, kaz ve hindi yetiştiriciliği projelerine yüzde 75, ipek böcekçiliği projelerine yüzde 100 hibe desteği verileceğini belirten Pakdemirli, arıcılık desteklemeleri çerçevesinde arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünü üretmek isteyen üreticileri destekleyeceklerini kaydetti.
Pakdemirli, 50 ve üzeri arılı kovanı olan ve en az 3 yıl Arı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri Birliğine üye üreticilerin bu desteklere başvurabileceğine işaret ederek, arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakasına yüzde 50 hibe desteği verileceğini bildirdi.

İpek böcekçiliği yapan gerçek ve tüzel kişilere, dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımlarında yüzde 100 hibe desteği verileceğine dikkati çeken Pakdemirli, "Damızlık ve Ticari Kaz ile Ticari Hindi Yetiştiriciliği Desteklemeleri çerçevesinde ise 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya 1000 adet kapasiteli ticari hindi işletmesi yatırımlarına yüzde 75 hibe desteği verilecek. Hibe desteği damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapılacağı bilgisini veren Pakdemirli, yatırıma ilişkin kriterler ve teknik detayların Bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak uygulama rehberinde belirtileceğini kaydetti.

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