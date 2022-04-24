Bakan Nebati: Savaşa rağmen tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı açıklamada, "Savaşa rağmen tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı" dedi.
EKONOMİ 24.04.2022, 18:43 24.04.2022, 20:07
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması’nda açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılının çok farklı bir yıl olduğunu söyleyerek, "Karamsarlara sesleniyorum. Yolumuzdan çekilin. İzlemeye devam edin" dedi.
Nebati, savaşa rağmen tüm zamanların en yüksek ihracatının yapıldığını açıkladı.
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