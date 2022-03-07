Bakan Nebati: Yeterli ayçiçek yağımız var
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağı ile ilgili açıklamasında, "Hiçbir şey yapmazsak elimizdeki yağ temmuz ayına kadar yetiyor" dedi.
EKONOMİ 07.03.2022, 15:18
Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Yağ stoku bitmiştir diyerek halkı sokağa dökenler ihanet ediyorlar.
Bu ihanet içinde olanlarla bir hesaplaşmamız olacak.
20 Aralık öncesi döviz kurlarında spekülasyon yapanlarla ayı kişiler bunlar.
Ülke ekonomisine operasyon çekenler bilsin ki karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz de gerekeni yapacağız.
Ayrıntılar geliyor...
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