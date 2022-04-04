Bakan Nebati: Yıl sonunda enflasyon düşüşünü yaşayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Yıl sonunda beklentilere uygun enflasyon düşüşünün yaşanacağını belirten Bakan Nebati, şunları kaydetti;

Aldığımız tüm önlemlerle yıl sonunda enflasyon oranlarının kalıcı bir şekilde düşmesini bekliyoruz bu beklentimizden geri adım atmış değiliz.

Ayrıntılar gelecek...