Bakan Nebati: Yıl sonunda enflasyon düşüşünü yaşayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yıl sonunda beklentilerimize uygun enflasyon düşüşünü yaşayacağız" dedi.
EKONOMİ 04.04.2022, 13:37 04.04.2022, 14:03
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Yıl sonunda beklentilere uygun enflasyon düşüşünün yaşanacağını belirten Bakan Nebati, şunları kaydetti;
Aldığımız tüm önlemlerle yıl sonunda enflasyon oranlarının kalıcı bir şekilde düşmesini bekliyoruz bu beklentimizden geri adım atmış değiliz.
Ayrıntılar gelecek...
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