Bakan Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Bugün açıklama yapacağız

Asgari ücrete ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den yeni bir açıklama geldi. Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret görüşmeleri bugün yapılıyor.

"BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Bakan Nebati açıklamasında, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.