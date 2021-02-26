Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor
Bakan Pakdemirli: ''Üretici ve balıkçılarımıza destek ödemesine bugün başlıyoruz.'' dedi.
EKONOMİ 26.02.2021, 00:22
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici ve balıkçılara yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlandığını bildirdi.
Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı kapsamında da 230 bin 960 lira destek ödeyeceğiz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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