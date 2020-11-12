Bakan Pekcan açıkladı! 81 ilde başlıyor...
Pekcan: "Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz"
EKONOMİ 12.11.2020, 12:06 12.11.2020, 13:09
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz. Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla şu an 40 ilde 7 bin 277 firma tespit ettik." ifadelerini kullandı.
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