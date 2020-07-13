Bakan Pekcan'dan esnafa kredi yapılandırma müjdesi

Ticaret Bakanı Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz." dedi.

EKONOMİ 13.07.2020, 14:47
60
Bakan Pekcan'dan esnafa kredi yapılandırma müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada ekonomik ve sosyal hayatın "temel direklerinden" esnaf ve sanatkarlara büyük önem verdiklerine dikkati çekti. 

Gerek istişare toplantılarında gerekse diğer organizasyonlarda esnaf ve sanatkarın taleplerini, önerilerini aldıklarını belirten Pekcan, sorunları çözmek için canla başla çalıştıklarını, taleplerinin takipçisi olduklarını vurguladı. 

Pekcan, esnaf ve sanatkarların, finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla teminat ve kredi ihtiyaçlarının karşılandığına işaret ederek, bugün itibarıyla Türkiye genelinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) çatısı altında 1000'e yakın Kredi Kefalet Kooperatiflerince, yaklaşık 1,7 milyon esnaf ve sanatkara Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırıldığını kaydetti. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin olumsuz etkilerinden ticaret erbabını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin açıklandığını hatırlatan Pekcan, bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli tedbirlerin alındığı ve birçok desteğin yürürlüğe konulduğunu ifade etti. 

Pekcan, söz konusu tedbirler kapsamında nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkan ısağlamak amacıyla Halkbank tarafından "Esnaf Destek Paketi" adı altında "İşletme Kredisi" ve "Esnaf Kredi Kartı" uygulamalarının hayata geçirildiğini, 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak 3 ay ertelendiğini belirtti. 

Takibe düşen kredilere yapılandırma

Pandeminin ticari faaliyetler üzerindeki etkilerinin salgının Türkiye'de çıktığı ilk günden bu yana dikkatle değerlendirildiğine, esnaf ve sanatkarların talep ile önerilerinin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda diğer kurum ve kuruluşlarla da paylaşılarak, gelişmelerin yakından takip edildiğine değinen Pekcan, şunları kaydetti: 

"Bu süreçte Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da takibe düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkanı getirilmesine yönelik de bir beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucu esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz." 

Yapılandırmanın kapsamı

Pekcan, buna göre 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların Kredi Kefalet Kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabileceğini bildirdi. 

Bakan Pekcan, söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanmasının ve yaklaşık 322 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesinin mümkün olabileceğine dikkati çekti. 

Bu düzenlemenin kooperatifçiliğin yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan çok önemli bir imkan olduğunu dile getiren Pekcan, "Söz konusu uygulamanın ekonomimizin can damarı esnaf ve sanatkarımız ve tüm kooperatifçilik camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

#Ticaret Bakanı Pekcan #Kredi ve Kefalet Kooperatif
Yorumlar (0)
35°
az bulutlu
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
İmsak 03:31
Güneş 05:15
Öğle 12:43
İkindi 16:35
Akşam 20:02
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Athletic Bilbao 36 51
8. Real Sociedad 35 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24