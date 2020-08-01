Bakan Selçuk: 1,2 milyon vatandaşa 1000 TL dağıtıldı
Bakan Selçuk: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızda toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar TL‘ye yaklaştık."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında hanelere destek sağladıklarını duyurdu. Bakan Selçuk, “Devlet-millet el ele vererek Kovid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz” dedi.
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bugüne kadar 2 milyarı aşkın bağış yapıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam edildiğini belirtti.
1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000’er TL destek
Bakan Selçuk, “Bu kapsamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000’er TL nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
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